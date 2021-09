Doktor Sex - «Soll ich ihm Zeit geben oder ein Ultimatum setzen?»

Gleichzeitig will er Zeit mit mir verbringen, bucht gemeinsame Ferien und hat auch schon gefragt, was ich vom Zusammenziehen halten würde. Ich weiss nicht, wie ich mit dem allem umgehen soll. Sein Verhalten verletzt mich total. Soll ich ihm Zeit geben oder ein Ultimatum setzen?

Antwort von Doktor Sex

Beziehungen machen es uns möglich, in Kontakt zu kommen mit sich und den eigenen Grenzen. Sie lassen uns erkennen, wo wir im Umgang mit dem geliebten Gegenüber wachsen können. Sie lehren uns Demut und prüfen unsere Fähigkeit, uns in aufrichtiger Liebe auf einen anderen Menschen einlassen und ihm auch verzeihen zu können.

In Bezug auf Letzteres scheint ihr gerade sehr herausgefordert zu sein! Statt mit offenem Herzen aufeinander zuzugehen und darüber zu reden, was es nun braucht, zieht ihr euch zurück und leckt die Wunden, die – so glaubt ihr – euch von dem*der Partner*in zugefügt wurden.

Es braucht in dieser Situation weder Zeit noch ein Ultimatum. Es geht jetzt ganz einfach darum, klar zu machen, was Sache ist – also wie ihr zueinander steht. Weiter zu trotzen oder euch in der Opferrolle selbst zu bemitleiden ist kindisch und macht alles nur noch komplizierter!