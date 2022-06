Doktor Sex: «Soll ich ihr von meinem exzessiven Kokainkonsum erzählen?»

Antwort von Doktor Sex

Es tut mir leid, dass deine Beziehung so zu Ende ging und ich wünsche dir Mut und Kraft, um dieses Ende zu verarbeiten!

Wenn ich dich richtig verstehe, ist das Ziel deiner Aktion, deine Ex-Freundin davon zu überzeugen, dass du deinen Anteil am Scheitern der Beziehung erkannt hast, um so zu erreichen, dass sie ihren Entscheid zurücknimmt …

Teil eins deiner Strategie, sie über deine Limiten in Sachen Kommunikation aufzuklären, macht total Sinn. Wenn du ihr auch noch glaubwürdig versichern kannst, dass du dich ändern und dazulernen willst, dürfte sie zumindest versucht sein, die Sache noch einmal zu überdenken.

Deine Drogensucht zu thematisieren, würde aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit deine Vorarbeit zunichte machen und dich auf Feld eins zurück katapultieren. Und das willst du wohl definitiv nicht!

Damit soll nicht gesagt sein, dass du deinen exzessiven Kokainkonsum für immer verheimlichen und nur über dein Kommunikationsproblem sprechen sollst. Ich will dich einfach einladen, bewusst, sorgfältig und in angemessenen Schritten voranzugehen.