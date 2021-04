Grow Up : Soll ich jetzt Sommerferien buchen?

In der sich ständig ändernden Situation ist es schwierig, Reisepläne umzusetzen. Doch Sommerferien und spontane Frühlingsreisen sind auf jeden Fall möglich.

Es bleibt turbulent in der Reisebranche: Das Hauptproblem für viele Kunden, aber auch für Reiseveranstalter, dürften die sich ständig ändernden Ein-oder Rückreiseregelungen sein. So ist die Devise bei vielen Urlaubslustigen, die Ferien entweder in der Schweiz zu verbringen oder noch zuwarten.

Denn die Risiken bei Auslandsreisen bleiben bestehen: Muss ich bei der Einreise in gewisse Länder einen negativen Corona-Test vorweisen können? Muss ich bei der Rückreise automatisch in Quarantäne? Und was passiert, wenn ich vor Ort ein positives Testergebnis habe?

Flexible Angebote sind erhältlich

Wie Milica Vujcic, Manager Corporate Communications bei TUI Suisse, erklärt, können Ferien dieses Jahr definitiv am Meer verbracht werden. Wie bei TUI sind inzwischen auch bei den meisten Reiseanbietern flexible Angebote erhältlich.

«Kommt das Ferienziel auf die Quarantäneliste des BAG, können die Ferien unabhängig vom Reisedatum umgebucht werden, also beispielsweise auch drei Tage vor der Abreise», versichert Vujcic. Beliebte Reiseziele zurzeit sind beispielsweise Kreta, Mallorca oder die Südtürkei.

Grundsätzlich gilt: Ferienwohnungen für Ferien in der Schweiz jetzt schon buchen.

Für Frühlingsferien im Ausland wird grundsätzlich geraten, kurzfristig zu buchen.

Sommerferien im Ausland sollten auf jeden Fall möglich sein. Bei der Buchung empfiehlt es sich, über einen Reiseveranstalter zu buchen und sich entsprechend abzusichern. Viele Reisebüros bieten inzwischen Covid-Versicherungen an.

Natürlich gibt es auch Kunden, die es in Kauf nehmen, am Zielort oder bei der Rückkehr in Quarantäne zu gehen. Auch das ist möglich, dann muss man allerdings die Quarantäne in die Ferienzeit mit einplanen oder mit dem Arbeitgeber über Homeoffice-Möglichkeiten während der Quarantäne-Zeit sprechen.

Nach der Rückkehr in Quarantäne müssen jedoch zurzeit nur Reisende, die aus einem Risikogebiet anreisen, gemäss der Liste des BAG ersichtlich. Auch hier bieten Reiseveranstalter verschiedene Reiseschutz-Angebote an.

Bestimmungen ändern kurzfristig

Kunden, die nicht auf ihre Frühlingsferien verzichten möchten, kommen ebenfalls nicht zu kurz: Spontane Frühlingsferien erfreuen sich laut Vujcic grosser Beliebtheit: «Reisen ist aktuell möglich, Kunden buchen ihre Reisen zurzeit aufgrund der sich ständig ändernden Bestimmungen aber relativ kurzfristig».

Der Möglichkeit, dass Herr und Frau Schweizer im Sommer verreisen können, steht Vujcic positiv gegenüber und versichert, dass nur Reisen in Ferienziele angeboten werden, welche sicher sind und die Sicherheitsvorschriften für Reisende erfüllen.

Ferien in fernen Ländern waren auch im letzten Sommer mit gut ausgearbeiteten Schutzkonzepten möglich, eine Verschlechterung der Reisesituation ist für Vujcic zurzeit eher unwahrscheinlich: «Da viele Länder mit dem Impfen vorankommen, liegt es nahe, dass vor allem Ferienziele, für welche der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle ist, nicht noch eine Saison auf den Tourismus verzichten wollen».