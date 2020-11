1 / 8 Wenn in der Krise alle sparen, wird die Wirtschaft geschwächt, was schliesslich zu Stellenabbau und Lohnverlust führt. Getty Images Grosse Anschaffungen wie Möbel sollten deshalb nicht unbedingt verschoben werden. Getty Images «Ob man sparen sollte, muss man individuell entscheiden und von der persönlichen Vermögenssituation abhängig machen», rät Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch . Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Die Corona-Infektionszahlen explodieren. Viele sind daher verunsichert und wissen nicht, wie sie etwa mit ihrem Geld umgehen sollen.

Sparen sollte aber nur, wer muss.

Wer seinen Job kündigen will, sollte sich das aber gut überlegen.

Ein Experte empfiehlt Gold für die Geldanlage.

Die zweite Corona-Welle rollt über die Schweiz. Seit dem 29. Oktober gibt es deshalb schweizweit eine Sperrfrist für Clubs und Restaurants. Zudem wurde die Maskenpflicht erweitert. Der Kanton Genf hat sogar einen Shutdown angeordnet.

Die Lage verunsichert viele Schweizer: Sie wissen nicht, wie sie sich auch abseits der Corona-Regeln verhalten sollen. Ist Sparen angesagt, oder kann ich meinen langweiligen Job jetzt kündigen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Soll ich auf grosse Anschaffungen wie ein neues Sofa für mehrere Tausend Franken verzichten?

Sparen in der Krise ist für die Wirtschaft schlecht, wie Economiesuisse-Chefökonom Rudolf Minsch erklärt: «Wird weniger konsumiert und investiert, führt das zu einer ökonomischen Abwärtsspirale.» Die Wirtschaft werde geschwächt, was schlussendlich zu Stellenabbau und Lohnverlust führe. Sparen aus Angst vor der Krise sei also wenig zielführend. «Ob man sparen sollte, muss man individuell entscheiden und von der persönlichen Vermögenssituation abhängig machen», rät Minsch.

Ich mag meinen Job nicht. Kann ich bedenkenlos kündigen?

Wegen der Corona-Krise hat sich die Arbeitslosenquote gegenüber 2019 verdoppelt: Im September lag diese bei 3,2 Prozent. Wie gefährdet ein Job ist, hängt laut Christian Gattiker, Chefstratege bei Julius Bär aber von der Branche ab: «Wer im IT-Bereich tätig ist, hat im Moment wohl schneller einen neuen Job als Leute, die in der Tourismusbranche arbeiten.» Durch die zweite Welle verschiebe sich zudem die Erholung des Stellenmarkts: Dieser werde wohl erst im Sommer 2022 den gleichen Wert wie vor der Krise erreichen, erklärt Gattiker. Einen verhassten Job aus Angst zu behalten, lohnt sich laut Chefökonom Rudolf Minsch aber nicht: Das mache auf Dauer unzufrieden oder sogar krank. «Kündigen sollte man aber erst, wenn man einen Plan hat, wie es weitergeht.»

Soll ich wegen Kurzarbeit einen zweiten Job annehmen oder eine Weiterbildung machen?

Die kantonale Amtsstelle kann Arbeitnehmern, die von ganz- oder halbtägigem Arbeitsausfall betroffen sind wegen Kurzarbeit, eine geeignete Zwischenbeschäftigung zuweisen, wie es im Arbeitslosenversicherungsgesetz heisst. Ein zweiter Job ist aus Sicht der Arbeitslosenkasse also erlaubt und sogar erwünscht. Aufgrund der ausserordentlichen Lage beschloss der Bundesrat im April, dass Einkommen aus der Zwischenbeschäftigung nicht mehr an die Kurzarbeitsentschädigung angerechnet werden. Das vereinfachte Verfahren läuft noch bis Ende Jahr. Laut Chefökonom Minsch ist es während der Dauer der Kurzarbeit zudem sehr sinnvoll, die Zeit für Weiterbildungen zu nutzen. «Denn man weiss nicht mit Sicherheit, ob die Stelle nach Ablauf der Kurzarbeit effektiv erhalten bleibt und man sicher wieder an den alten Arbeitsplatz zurückkann», so Minsch. Zudem habe man auch Zeit dazu.

Kann ich im Moment mehr Lohn verlangen?

«In 90 Prozent der Fälle ist es sehr gefährlich, jetzt das Thema Lohn anzusprechen», sagt Vergütungsexperte Urs Klingler von der Beratungsfirma Klingler Consultants. Denn viele Firmen würden unter Druck stehen und sich überlegen, teure Schweizer Arbeitskräfte durch günstigere aus dem Ausland zu ersetzen. Lohnforderungen könnten dafür ein Auslöser sein, so Klingler. Nur wer in einem Unternehmen arbeitet, das wegen der Krise nicht extrem unter Druck ist, und ein sehr gutes Verhältnis mit dem Arbeitgeber hat, kann sich eine Lohnverhandlung überlegen.

Gibt es Dinge, auf die ich auf keinen Fall verzichten sollte? Wirtschaftspsychologe Christian Fichter rät allgemein vom Sparen ab. «Wer seinen Job verloren hat und sparen muss, sollte möglichst nicht bei Weiterbildungen sparen.» Denn so könne man sein Jobprofil erweitern und die Chancen auf eine neue Stelle erhöhen. Sport sei zudem sehr wichtig für die körperliche und psychische Gesundheit: «Deshalb rate ich davon ab, dass Fitnesscenter-Abo aus Spargründen zu kündigen», sagt Fichter. Auch beim gesunden Essen sollte nicht geknausert werden. Für eine gesunde Psyche sollte zudem vermehrt in Erlebnisse statt in Güter investiert werden. Auch soziale Kontakte müssen so weit als möglich aufrechterhalten werden. «Freundschaften sollten deshalb ruhig auch über die sozialen Medien gepflegt werden», rät Fichter.

Was mache ich jetzt mit meinem Gold?

Nach dem ersten Shutdown hat der Goldpreis im Sommer ein Rekordhoch erreicht. Denn Gold gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Seit der zweiten Welle steigt die Nachfrage erneut, wie Goldexperte Andreas Hablützel bestätigt. Er ist Geschäftsführer von Degussa Schweiz. Mehrheitlich werde Gold in kleinen Einheiten wie Goldmünzen gekauft. In Gold und andere Edelmetalle zu investieren, lohnt sich laut Hablützel zurzeit. Denn der Goldpreis werde aufgrund der Corona-Krise in den nächsten Monaten weiter ansteigen. Vom Verkauf rät der Experte im Moment darum eher ab. Zuletzt sank der Goldpreis allerdings leicht aufgrund der aktuellen Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff. Wer dennoch dringend Bargeld braucht, sollte sein Altgold nur Goldschmiedeateliers, seriösen Uhren- oder Edelmetallhändlern verkaufen: «Das sind die einzig vertrauensvollen Adressen, die einen fairen Preis bezahlen und beim Gewicht nicht schummeln.»

Muss ich also Angst vor einer Inflation haben?