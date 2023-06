Hygienefehler in der Küche

Kochen wie im Restaurant? Würden viele gerne können, doch bei den meisten scheitert es schon an der Küchenhygiene. Profis würden viele Dinge, die sich im Alltag in der Küche einschleichen, nicht machen. Acht Fehler, die du vermeiden solltest, um Profi zu werden.

1. Kochlöffel «zum Probieren» ablecken

In der Restaurantküche schleckt niemand «zum Probieren» den Kochlöffel ab. Im privaten Küchenalltag passiert das ab und zu. Immerhin will man wissen, ob dem Gericht noch Würze fehlt. Danach wird die Kelle einfach wieder zum Umrühren genutzt. Doch Profis würden zum Kosten niemals den Kochlöffel nutzen – sondern immer einen frischen Löffel.

Löffel abschlecken – und dann damit weiter rühren? Bitte nicht! Pexels/Gary Barnes Am besten probierst du mit einem Löffel, den du danach nicht weiter verwendest. Credit: Pexels/Andres Ayrton

Die Lebensmittelwissenschaftlerin Dr. Ellen Shumaker erklärt gegenüber der Huffpost, warum Kochlöffel-Ablecken ein No-Go ist: «Da Menschen Krankheitserreger wie Staphylococcus aureus tragen können, ist das Probieren mit Kochlöffel eine einfache Möglichkeit, Bakterien in ein Lebensmittel einzuführen.»

Du kannst dein Gericht natürlich trotzdem kosten – aber mit einem sauberen Löffel.

Denkst du, in deiner Küche geht es hygienisch zu? Klar, ich putze ständig. Es geht, aber was auf den Boden fällt, esse ich trotzdem. Ja, aber es gibt noch einiges zu verbessern. Nein, aber es ist mir nicht wichtig.

2. Gefrorenes bei Zimmertemperatur auftauen

Folgendes Szenario: Du hast Pouletfleisch eingefroren, holst es morgens fürs Znacht aus der Gefriertruhe und legst es zum Auftauen auf den Küchentresen. Dann verschwindest du ins Office? Wenn dir das bekannt vorkommt, hilft dieser Profitipp.

Gefrorenes Fleisch oder Fisch solltest du vorzugsweise im Kühlschrank auftauen lassen. Credit: Pexels/ Meruyert Gonullu

Martin Bucknavage, Experte für Lebensmittelsicherheit an der Pennsylvania State University, sagt zum Auftauen auf dem Küchentresen: «Das kann zur falschen Temperatur-Regulierung für die Lebensmittel führen.»

Er warnt: «Bei rohem Fleisch und Fisch kann es gar zum Verderben des Produkts – und zum Wachstum von bakteriellen Krankheitserregern führen.» Zum Entfrosten rät er, die Produkte über etwa vier Stunden im Kühlschrank auftauen zu lassen.

3. Lebensmittel in den Kühlschrank stopfen

Apropos Kühlschrank. Auch dazu gibt es Expertentipps. Denn wer kennt es nicht? Der Kühlschrank wird nach dem Grosseinkauf möglichst schnell befüllt. Das geplante, ausgeklügelte System fliegt über Bord. Die Lebensmittel kommen dahin, wo es Platz hat.

Dr. Ellen Shumaker erklärt, wieso Küchenprofis den Kühlschrank niemals unbedacht füllen. Der Grund: Vermeidung von Kreuzkontamination.

Kühlschrank-Befüllung frei nach dem Motto: «Einfach rein»? Experten raten zu striktem Trennen von Fleisch und verzehrfertigen Lebensmitteln. Credit: Pexels/ Kevin Malik

Denn rohe Lebensmittel können Krankheitserreger enthalten. Sie dürfen nicht mit verzehrfertigen Lebensmitteln in Kontakt kommen, sonst drohen Übertragungen.

Ein Tipp der Expertin: «Lege rohes Poulet und anderes Fleisch auf das untere Regal des Kühlschranks. Gemüse und andere frische Lebensmittel kannst du auf dem oberen Regal aufbewahren.»

4. Lieblingsessen nach vorne stellen

Mal ehrlich: Was steht in deinen Vorratsschränken vorne? Dein Lieblingsessen? Oder das, was du als Erstes aufbrauchen solltest? Wenn es dein Lieblingsessen ist, begehst du jenen der Fehler, die ein Profi nicht machen würde.

Was steht vorne, was steht hinten? Experten raten zur Methode «first in, first out». Credit: Pexels/Taryn Elliott

Experte Martin Bucknavage, verrät, dass man in Restaurantküchen die Methode «first in, first out» (zu Deutsch: zuerst rein, zuerst raus) verwendet.

Er sagt: «Wir wollen das älteste Produkt zuerst verwenden, basierend auf der angegebenen Haltbarkeit.» So wird sichergestellt, dass alles gegessen wird – und du abgelaufene Lebensmittel nicht im Schrank vergisst.

5. Haustier in der Küche

Die Resti-Küche ist Sperrzonen für Haustiere. Im Alltag laufen Hunde und Katzen aber ständig während des Kochens durch die gesamte Wohnung. Dabei verlieren sie Haare, lecken den Boden – oder was sonst auf Schnauzenhöhe ist – ab.

Hunde, egal wie herzig, haben während des Kochens nichts in der Küche verloren. Credit: Pexels/Samson Katt

Die Küchenprofis raten davon ab, Haustiere in die Küche zu lassen. Wenn es nicht anders geht, lautet der Expertentipp: Händewaschen. Das nach jedem (noch so kurzen) Kontakt mit dem Tier.

6. Nasse Schneidebretter stapeln

Schneidebretter sind immer wieder im Fokus, wenn es um Lebensmittelsicherheit geht. Werden sie nicht gründlich und heiss genug gereinigt, bleiben Bakterien an ihnen haften.

Hast du dein Schneidebrett hervorragend geschrubbt, bleibt immer noch ein Risiko. Experte Martin Bucknavage rät nach dem Abwaschen: Bloss nicht aufeinander stapeln.

Schneidebretter säubern ist wichtig, doch für die Lebensmittelsicherheit ist die korrekte Lagerung nach dem Abtrocknen genauso notwendig. Credit: Pexels/Dilara Irem

«Das dient dazu, ein ordnungsgemässes Trocknen sicherzustellen. Wenn die Bretter übereinander gestapelt werden, wird Feuchtigkeit aufgenommen, was zu Schimmelwachstum führen kann», sagt er. Schimmel will niemand, weder am Schneidebrett noch am Essen.

7. Temperatur unüberwacht lassen

Was vielen Haushalten fehlt: ein Lebensmittelthermometer. Das finden zumindest beide Experten. Dabei ist es wichtig, zum Beispiel bei Poulet, zu überprüfen, ob das Fleisch in der Mitte durch ist. Ein Kochthermometer anzuschaffen, bringt dich mit den Küchen-Profis auf Augenhöhe.

Ein Küchenutensil, das kaum jemand hat – aber für Lebensmittelsicherheit wichtig ist: das Kochthermometer. Credit: Pexels/Anna Tarazevich

Auch wichtig: die Temperatur des heimischen Kühlschranks. Die sollte laut den Experten bei etwa fünf Grad liegen. Wann hast du zuletzt nachgeschaut, was die Einstellungen am Rad in deinem Kühlschrank wirklich bedeuten? Sind es Gradzahlen – oder verschiedene Kältestufen?

8. Besteck mit Geschirrtuch trocknen

Lebensmittelinspektoren würden die Nase rümpfen, wenn sie wüssten, wie lange Nicht-Profis benutzte Geschirrtücher weiter verwenden. Vor allem Besteck sollte man lieber nicht mit Geschirrtüchern trocknen.

Besteck sollte man lieber lufttrocknen lassen, statt es mit einem benutzten Geschirrtuch abzutrocknen. Credit: Pexels/Cottonbro Studio

«Das Trocknen mit einem Geschirrtuch kann zu einer Kontamination der Utensilien führen, falls das Handtuch verschmutzt ist», sagt Dr. Ellen Shumaker. Ihr Tipp: Solche Utensilien stattdessen an der Luft trocknen.