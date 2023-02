Schweiz: Soll sich an Kameradin sexuell vergriffen haben – Aufgebotsstopp für Soldat erlassen

So soll sich ein Angehöriger der Armee an einer Soldatin vergriffen haben. (Symbolbild)

Am Rande des WEF in Davos ist es bei der Schweizer Armee zu einem Vorfall gekommen. (Symbolbild)

Ein Angehöriger der Stabskompanie vom Zürcher Inf-Bat 65 soll am Rande des diesjährigen WEF in Davos ein Sexualdelikt an einer Soldatin begangen haben. Die Ermittlungen dazu laufen, wie die «Weltwoche» schreibt. In der Zwischenzeit wurde für den Armeeangehörigen ein Aufgebotsstopp erlassen: «Das bedeutet, dass er bis zu einem richterlichen Urteil keine Wiederholungskurse (WK) absolvieren wird», sagt Armeesprecher Stefan Hofer gegenüber 20 Minuten.