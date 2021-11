Nach Massenschlägerei : Soll Videoüberwachung Ausgehmeilen sicherer machen?

Das Video einer Massenschlägerei aus der Basler Innenstadt ging in den letzten Tagen auf sozialen Plattformen viral. Überwachungskameras sollen die Sicherheit erhöhen, fordert nun die Basler SVP. Geht das überhaupt, wenn hier oder da eine Kamera das Geschehen rund um die Uhr aufzeichnen würde?

Walter Sari, Filialleiter und Sicherheitsexperte der Aptex AG , findet das Aufnehmen in öffentlichen Bereichen ein heikles Thema. Daten- und Persönlichkeitsschutz sind in der Schweiz strikt gehandhabt, um Missbrauchspotential so gering wie möglich zu halten. Klar ist: In der Basler Ausgangsmeile Steinenvorstadt kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Am letzten Wochenende schloss sogar die Bar vis - a - vis, Cucaracha, früher als normal. Laut den Angestellten hier fehle es deutlich an Polizeipräsenz.