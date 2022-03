Ukraine-Krieg – Sollen auch russische Flüchtlinge den Schutzstatus S erhalten?

Mit der Abwerbung russischer Spitzentalente könnte der Westen Putin einen «potenziell tödlichen Schlag» versetzen, argumentiert die US-Denkfabrik «Atlantic Council». Politiker und Fachexperten in der Schweiz stehen dem jedoch kritisch gegenüber.

1 / 10 Zehntausende Russinnen und Russen haben seit Kriegsbeginn ihr Land verlassen. via REUTERS Einige, weil sie sich vor Repressionen fürchten … AFP … andere, weil Wladimir Putins Kriegsregime ihre Lebensgrundlage, Karriereaussichten und individuellen Freiheiten zerstört. AFP

Darum gehts Laut dem russischen Verband für elektronische Kommunikation (Raec) sind bereits zwischen 50’000 und 70’000 Fachleute aus Russland geflohen. Bis zu 100’000 weitere Fachkräfte könnten im April ausreisen.

Die meisten Russinnen und Russen flüchten derzeit nach Armenien, Georgien, in die Türkei oder Finnland. Unter anderem, weil der europäische Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt wurde.

Der US-Thinktank «Atlantic Council» fordert den Westen auf, diese Flüchtlinge aufzunehmen, um Putin zu schwächen.

Dies widerspreche allerdings dem Grundgedanken des Schweizer Asylrechts, betonen Politiker und Experten.

Rund vier Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine befinden sich zehn Millionen Menschen – vor allem Frauen und Kinder – auf der Flucht. Rund vier Millionen Personen sind in die Nachbarländer und nach Westeuropa geflüchtet, auch die Schweiz hat bisher 16’520 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Den Schutzstatus S erhielten bisher 9982 Kriegsflüchtlinge.

Nicht nur aus der Ukraine flüchten Menschen, derzeit verlassen auch Zehntausende Russinnen und Russen ihr Land. Vor allem gut ausgebildete Personen – IT-Fachleute, Forscherinnen, Künstler oder Journalistinnen – befürchten, dass Putins Kriegsregime ihre Lebensgrundlage, Karriereaussichten und individuellen Freiheiten zerstört. Stand jetzt erhalten geflüchtete Russinnen und Russen in der Schweiz keinen Schutzstatus S, sondern müssen ein normales Asylgesuch stellen. Die US-Denkfabrik « Atlantic Council » fordert den Westen nun aber auf, den «Exodus der Elite» zu fördern. Hochqualifizierten Arbeitskräften aus Russland soll ebenfalls so unkompliziert Asyl gewährt werden wie geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern.

«Brücke zwischen dem Westen und einem Russland der Zukunft»

Russland zähle in den Disziplinen Physik, Ingenieurwesen, Mathematik und Chemie zu den weltweit führenden Ländern, so die Denkfabrik. Auch in den Bereichen der künstlichen Intelligenz und Robotik liege das Land auf einem Spitzenplatz. «Die Aufnahme dieser Flüchtlinge würde einerseits die russische Wirtschaft beeinträchtigen und gleichzeitig die aufstrebende Technologie- und Verteidigungsindustrie des Landes ausbremsen.»

Neben einem Zustrom an Fachwissen und Kompetenzen könnten die Aufnahmeländer auch Putins Propaganda, die den Westen dämonisiert, untergraben. «Die Welle russischer Emigranten könnte als Brücke zwischen dem Westen und einem Russland der Zukunft dienen», so der Thinktank.

«Schutz soll erhalten, wer Schutz braucht»

«Alle Flüchtlinge, die vor der politischen Unterdrückung in einem Land fliehen, müssen selbstverständlich politisches Asyl erhalten», sagt dazu Balthasar Glättli, Nationalrat und Präsident der Grünen. Die wenigen verbliebenen Freiheiten seien in Russland von Putin in den letzten Wochen massiv eingeschränkt worden. Es reiche schon, den Krieg gegen die Ukraine als «Krieg» zu bezeichnen, um sich strafbar zu machen – ganz klar eine politische Justiz.

«Es ist wichtig, russische Friedensaktivistinnen und -aktivisten und Putin-Kritiker, wenn sie fliehen müssen, unkompliziert und rasch aufzunehmen», so Glättli. Ein Schutzprogramm speziell nur für gut ausgebildete Russinnen und Russen würde aber dem Grundgedanken des Asylrechts widersprechen. «Schutz soll erhalten, wer Schutz braucht – nicht wer dem Gastland am meisten nützt oder wessen Flucht das Herkunftsland am stärksten schwächt.»

Aufenthaltsbewilligung nach Anstellung

Auch Thierry Burkart, FDP-Präsident und Ständerat, betont, dass Schutzsuchende aus Russland ein ordentliches Asylgesuch stellen können. Im ordentlichen Asylverfahren werde der Fall dann individuell geprüft. «Denjenigen, die in Russland verfolgt sind und daher einen Asylgrund haben, wird die Schweiz selbstverständlich Schutz gewähren.» Die Schweiz werde schutzbedürftige Personen aufnehmen – unabhängig von der Anzahl an Status-S-Flüchtlingen aus der Ukraine, so Burkart.

Man müsse klar einen Unterschied machen zwischen ukrainischen Kriegsflüchtlingen und Russinnen und Russen, die aus ökonomischen Gründen ihr Land verlassen, sagt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi. «Gut qualifizierte Fachleute aus Russland können sich eine Anstellung bei einer Schweizer Firma suchen und erhalten über das Drittstaatenkontingent eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz.» Dieses Kontingent auszuweiten, sei derzeit aber nicht angebracht: «Die Wirtschaft in der Schweiz schwächt sich ab, es gibt inflationäre Tendenzen und zudem sehen wir Anzeichen für eine Rezession – da wäre es falsch, jetzt Tausende Russinnen und Russen aufzunehmen», sagt Aeschi.