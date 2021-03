Rund eine halbe Million Personen wurde knapp ein Jahr nach Ausbruch des Coronavirus in der Schweiz positiv auf Covid-19 getestet. «Nach sechs Monaten haben über 90 Prozent der Infizierten noch immer nachweisbare Antikörper», sagte Milo Puhan vom Forschungsprogramm Corona Immunitas am Dienstag vor den Medien.

Der natürliche Schutz hat nun Folgen für die Impfstrategie: So reiht der Kanton Waadt die Genesenen beim Impfen der Bevölkerung in die hinterste Reihe ein. Abhängig von den Daten zur Dauer der Immunität erachtet er eine Impfung erst in ein paar Monaten als nötig, zum Beispiel Ende Jahr. Belegt werden muss die Infektion mit einem positiven Testergebnis, wie der Kanton auf seiner Website schreibt. Wie im Rest der Schweiz besteht auch im Kanton Waadt momentan eine Impfstoffknappheit, lautet die Begründung des Kantons auf Anfrage.

Zudem empfahlen die Gesundheitsbehörden in Frankreich kürzlich, Covid-Genesenen nur eine Impfdosis statt der üblichen zwei Dosen zu verabreichen. Diese Personen hätten bereits eine Immunität aufgebaut, so die Behörden.

«Wer sich infiziert, ist so gut wie geimpft»

«Wir müssen pflastern können»

Nur eine Impfung bei starken Reaktionen

Dennoch müssen Genesene in der aktuellen Impf-Etappe manchmal hintanstehen. Jeder Kanton bestimme selbst, wem er innerhalb der vorgegebenen Impfstrategie die zurzeit vorhandenen Impfdosen verabreichen wolle, sagt Masha Foursova, Mediensprecherin beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Somit auch, wie er innerhalb der priorisierten Gruppen priorisiere. «Es kann zum Beispiel sein, dass in einem Altersheim zuerst Bewohner geimpft werden, die nicht am Coronavirus erkrankten, wenn die Impfdosen in begrenzter Menge vorhanden sind.» Grundsätzlich müssten jene Personen möglichst schnell geimpft werden, die den Schutz am dringendsten nötig hätten.