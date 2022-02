Ärger über Sperrstunde – «Sollen die Fasnächtler ihre Notdurft an den Bäumen verrichten?»

2022 findet in Basel wieder eine Fasnacht statt, das haben die Kantonsregierung und das Fasnachts-Comité am Mittwoch bekannt gegeben. Am Montag, 7. März, wenn es vier Uhr schlägt, heisst es zum ersten Mal seit drei Jahren wieder «Morgestriach, vorwärts, marsch!» Ab dann kann 72 Stunden lang ohne Einschränkung «gegässlet» werden.

Diese Restriktion sei unsinnig und zeige, «dass kein Fasnächtler in der Regierung sitzt», schreibt Fasnachts-Chronist André Auderset auf fasnacht.ch. «Das zeigt mangelnde Kenntnisse der Fasnacht», wettert er. In der Sperrzeit würden in erster Linie die «angefressensten» Pfeifer und Tambouren unterwegs sein, die sich nun nicht dazwischen mal aufwärmen können und dann ihre Notdurft irgendwo an Mauern und an Bäumen verrichten würden.