Immunität: Strafverfahren gegen Köppel und Molina? Kommission entscheidet heute

«Weltwoche»-Verleger Roger Köppel wird vorgeworfen, er habe in seinem Videoformat Informationen preisgegeben, die er aus vertraulichen Kommissionsunterlagen habe. Köppel informierte über die Beschlagnahmung von Waren einer Schweizer Uhrenfirma in Russland durch den russischen Geheimdienst.

Bei Fabian Molina ist der Anlass ein anderer: Er hat vor einigen Monaten an einer unbewilligten Demonstration in Zürich teilgenommen. Es war eine Gegendemonstration, die parallel zur Demonstration der Massnahmen-Gegner stattgefunden hat.

Fall Köppel ist besonders gelagert

So wurde beispielsweise auch Grüne-Nationalrätin Sibel Arslan geschützt, als sie in Basel an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen hatte. Die Kommission wertete diesen Verstoss als zu gering, um die Immunität aufzuheben. Doch der Fall Köppel sei anders gelagert, heisst es in dem Artikel: Hier hat die aussenpolitische Kommission selber Strafanzeige gegen ihr Mitglied Köppel erstattet. Und die Strafverfolger des Bundes hegten einen «hinreichenden Verdacht», dass er das Kommissionsgeheimnis verletzt habe.