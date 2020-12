Das Leben der meisten Menschen spielt sich wegen des Coronavirus vor allem zu Hause ab. Bislang davon verschont sind Schüler, denn die meisten Schulen sind nach wie vor offen. Jetzt wird aber die Forderung nach Fernunterricht auch an den Schulen immer lauter. Eine Idee ist die Verlängerung der Weihnachtsferien um zwei Wochen bis Mitte Januar. Gerade berufstätige Eltern müssten über die Bücher – oder ihre Nerven im Homeoffice würden strapaziert.

«Wenn mein Sohn nicht auf dem Sofa sitzt und Zoom-Vorlesungen besucht, besetzt er das Wohnzimmer zum Gamen», beklagt sich schon jetzt eine Mutter, deren Sohn studiert. Sie fühle sich in ihrem Alltag eingeschränkt. «Wenn ich staubsaugen will, dann will ich staubsaugen. Das Puff meiner Kinder nervt mich.»