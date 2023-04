Basel: «Sollen diese Menschen wegen Herrn Putin auf ihre Kultur verzichten?»

Der Basler Moon Club am Claraplatz: Hier soll am Freitag eine Russian Night stattfinden. Der Club wird dafür heftig kritisiert.

Eine «Russian Night», die am Freitag im Basler Moon Club stattfinden wird, hat heftige Reaktionen in der ukrainischen Community ausgelöst. Das sei für sie extrem schmerzhaft, sagt etwa die 29-jährige Kiewerin Maggy Polt. Der Club betonte in einer Stellungnahme, dass bei der Party Musik und Kultur im Mittelpunkt stehen würden und explizit auch Menschen aus der Ukraine eingeladen seien. Den Krieg verurteile man entschieden.