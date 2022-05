Prostitution: Sollen Freier bestraft werden?

Ein Verbot von Prostitution beziehungsweise von Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen (Sexkauf-Verbot) ist auch in der Schweiz ein Thema. EVP-Nationalrätin Marianne Streiff-Feller fordert ein solches Verbot nach schwedischen Modell in einer Motion, die im Nationalrat traktandiert ist. Streiff-Feller will, dass Freier bestraft werden, nicht aber Sexarbeitende. Dieses Modell ist in Schweden seit 1999 in Kraft (siehe Box). Ausserdem verlangt die Motion Hilfe für Sexarbeitende.

«Prostitution widerspricht dem Zeitgeist»

«Ein paar könnten als Anwältin arbeiten»

Mitunterzeichnerin ist sich doch nicht sicher

Abwanderung in Illegalität?

Das Argument der Verlagerung in die Illegalität sei falsch, sagt Marianne Streiff-Feller. Sie beruft sich auf den schwedischen Polizeichef Simon Häggström, der kürzlich auf Einladung der EVP an einer Podiumsdiskussion in der Schweiz teilgenommen hat. Dass das Sexkaufverbot in Schweden die Prostitution in den Untergrund verdrängt habe, gehöre zu den «meistgebrauchten Lügen» im Hinblick auf das schwedische Gesetz, sagte Häggström. Prostitution könne nicht in den Untergrund gehen, denn Käufer und Verkäufer müssten sich gegenseitig finden. Das Sexkauf-Verbot habe in erster Linie den Markt für organisierte Kriminalität zerschlagen. «Es geht um Geld. Die Freier haben das Geld. Wenn man Sexkauf unter Strafe stellt, trifft man die Menschenhändler», so Häggström.