Die Aargauer CVP-Nationalrätin Ruth Humbel kann sich dies gut vorstellen, wie sie in der Sendung « Sonntalk » von TeleZüri verlauten lässt. Wenn es klar sei, dass eine Ansteckung dank Impfung verhindert werden kann, könnte beispielsweise an Grossanlässen wie Fussballsielen nur immunen Personen Einlass gewährt werden. Es bräuchte also so einen Immunitätsausweis.

Sorge um Diskriminierung

Nichtsdestotrotz stösst ein Immunitätsausweis zumindest in einem Teil der Genfer Bevölkerung auf Akzeptanz, wie eine in der Zeitschrift «Swiss Media Weekly» veröffentliche Studie des Universitätsspitals Genf zeigt. Wenn eine Immunität nachzuweisen sei, so gaben 60 Prozent von 1425 Befragten an, dass ein entsprechender Ausweis angeboten werden sollte. 55 Prozent waren sogar für eine obligatorischen Impfung und 49 Prozent für eine obligatorische Impfbescheinigung. 68 Prozent gaben aber auch Bedenken eines potenziellen Diskrimminierungsrisikos an. Etwa ein Drittel fürchtete zudem, dass sich Personen absichtlich mit dem Virus infizieren könnten, um weiterhin uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.