Asylstatus: Sollen Ukrainer bleiben dürfen? Brisante Forderung sorgt für Zoff

Das will das Hilfswerk Caritas jetzt ändern: Mit zunehmender Länge des Krieges sei es immer stossender, dass keine langfristige Integration stattfinden soll. Die Caritas fordert deshalb, dass Flüchtlinge aus der Ukraine vom sogenannten Status S in den Status B wechseln können.

Andreas Lustenberger, Geschäftsleitungsmitglied bei der Hilfsorganisation, argumentierte an einer Pressekonferenz vom Mittwoch vor allem mit dem Arbeitsmarkt. «Die Betroffenen tappen im Dunkeln, wie lange sie hier bleiben können, was die Jobsuche und Einstieg in eine Aus- und Weiterbildung erschwert.» Man wisse schlicht nicht, wie lange der Bund den Status S verlängere. «Wenn alleine die Einarbeitung in einen komplexen Job sechs Monate dauert, die Arbeitnehmerin aber vielleicht gleich danach zurück in die Heimat muss, gibt man den Job lieber jemand anderem.»