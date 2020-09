Er möchte, dass alle Menschen, die in einem sogenannten «Cluster» – also einer Grossveranstaltung – waren, sich fünf Tage lang isolieren.

Die Idee ist nicht komplett neu, Drosten formulierte sie bereits vor einem Monat in einem Gastbeitrag in der «Zeit» . Er unterscheidet zwischen Isolierung und Quarantäne; seinen Vorschlag nennt er «Abklingzeit» und hebt ihn klar von den beiden bisherigen Modellen ab.

«Abklingzeit» zum Eindämmen von Clustern

In seinem Plan für den Pandemieherbst unterstreicht Drosten, wie wichtig es ist, sogenannte «Cluster» einzudämmen, also Gelegenheiten, bei denen sich viele Menschen auf einmal anstecken, im Volksmund auch «Superspreader-Events» genannt. Dies, das habe der Umgang mit der ersten Welle gezeigt, sei erfolgsversprechender als flächendeckendes Testen. Denn das grösste Problem in einer Pandemie seien diejenigen Menschen, die eine grosse Zahl anderer anstecken.

Kommt hinzu, dass die Betroffenen meist ausgerechnet in der heikelsten Phase, nämlich dann, wenn sie am ansteckendsten sind, die Krankheit weitergeben können. Von den ersten Symptomen bis zum positiven Test können ohne Weiteres vier Tage vergehen, zudem können die Infizierten in den bis zu zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome Covid-19 ebenfalls schon weitergeben. Was passiert: Es vergehen möglicherweise sechs Tage, in denen ein Coronavirus-Erkrankter andere anstecken kann. Wenn er das Testergebnis erhält, ist er bereits fast nicht mehr infektiös. Der Test verkommt also zur Makulatur.