An'Nur Moschee in Winterthur - «Sollen wir dich köpfen?» – mutmassliche Islamisten stehen heute vor Gericht

Der Prozess beginnt mit der Befragung der beschuldigten Männer. Als erster wird ein heute 25-jähriger Schweizer befragt, der aber keine Aussagen macht. Der Richter hält ihm vor, dass er nach der Tat wieder in Untersuchungshaft in Bern sass, dies wegen Teilnahme an einer kriminellen Organisation und wegen Verstosses gegen das Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat».

Auch der Ältere sass sechs Monate in Untersuchungshaft. Er hat sich danach in psychiatrische Behandlung begeben müssen, wie er sagt. «Ich musste meine Lehre abbrechen.» Der junge Vater lebt jetzt von der Sozialhilfe. Er verneint die Anklagevorwürfe. Der Richter liest aus einem Brief vor, den er an die Staatsanwältin geschrieben hat: «Ich bereue was geschehen ist und will alles wieder gutmachen.» Der Beschuldigte will das nicht als Geständnis betrachten. «Es war anders gemeint, es ging um meine persönliche Veränderung.»