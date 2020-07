Japan machts vor

Sollen wir im Supermarkt auch «langsame Kassen» einführen?

Im rasant alternden Japan gibt es für Senioren jetzt «langsame Kassen», um Schlangen mit genervt wartenden Kunden zu vermeiden. Eine Idee auch für die Schweiz? Stimmen Sie ab.

Wenn alte Menschen das Gefühl bekämen, dass sich hinter ihnen Schlangen mit genervten Kunden bilden, nur weil sie etwas mehr Zeit an der Kasse benötigen, würde ihnen irgendwann der Spass beim Einkaufen vergehen, so ein Sprecher einer Nichtregierungsorganisation.

Transparente mit der Aufschrift «langsame Kasse in Anwendung» informieren alle Kunden, dass es an dieser einen Kassen gerade etwas langsamer zugehen könnte.

Damit sich an den Kassen niemand gestresst fühlt, wenn es zum Beispiel beim Heraussuchen von Kleingeld etwas länger dauern sollte, hat ein Einkaufszentrum in der Provinz Fukuoka damit begonnen, «langsame Kassen» für alte Menschen und solche mit Behinderungen einzurichten.

Im rasant alternden Japan gibt es für Senioren jetzt «langsame Kassen», um Schlangen mit genervt wartenden Kunden zu vermeiden. Zu diesem Zweck hat ein Einkaufszentrum in der Provinz Fukuoka auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu damit begonnen, während bestimmter Zeiten an einer Kasse der Lebensmittelabteilung alte Menschen und solche mit Behinderungen mit Vorrang zu bedienen, wie die japanische Zeitung «Mainichi Shimbun» berichtet. An diesen Kassen muss sich niemand gestresst fühlen, wenn es zum Beispiel beim Heraussuchen von Kleingeld etwas länger dauern sollte.