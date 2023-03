Spanien: «Sollen wir nun alle unsere Ex-Männer verklagen?»

So habe sie den ganzen Haushalt allein schmeissen müssen.

Die 48-jährige Ivana Moral aus Spanien schmiss während ihrer Ehe den Haushalt allein und half auch in den Geschäften ihres Mannes aus.

Für 25 Jahre Hausarbeit muss ein Mann in Spanien seiner Ex-Frau eine Entschädigung von gut 204’000 Franken zahlen. Das habe ein Richter in Vélez-Málaga entschieden, wie spanische Medien berichten. In den Kommentaren wird viel diskutiert. Nicht alle Leserinnen und Leser der 20-Minuten-Community finden den richterlichen Entscheid gerechtfertigt.