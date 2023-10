Solosex ist gut für die Gesundheit und Partnerschaft

Samenergüsse, die durch Solosex entstehen, verkürzen die Lebensdauer – so lautet ein Irrglaube in China. «Es ist noch nicht lange her, dass man auch in Europa dachte, Selbstbefriedigung schade der Gesundheit», sagt Sexologin und Psychologin Amelie Boehm. «Das ist tragisch, weil eine ganze Generation so ihre Sexualität schambehaftet erlebt hat», so die Expertin.