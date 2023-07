Welschenrohr: Erstes Wisentkalb seit 1000 Jahren geboren

Welschenrohr SO : So eine Geburt gabs in der Schweiz seit 1000 Jahren nicht mehr

Zum ersten Mal seit rund 1000 Jahren wurde im Solothurner Jura ein Wisentkalb geboren. Das Projekt des Vereins «Wisent im Thal» soll ergründen, ob das im Mittelalter ausgerottete Wildtier im Jura wieder angesiedelt werden kann.