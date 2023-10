1 / 2 Der Spitzenbeamte arbeitet bei der kantonalen Verwaltung im Ambassadorenhof in Solothurn. Google Street View Der Mann arbeitet aktuell aber von Skandinavien aus, macht also aus 1000 Kilometern Entfernung Homeoffice. Google Street View

Darum gehts Ein hochrangiger Amtsmitarbeiter in Solothurn arbeitet derzeit von Skandinavien aus.

Aus verschiedenen rechtlichen Gründen ist das seit Mai 2023 nicht mehr erlaubt.

Der Mann erhielt die Bewilligung für sein Auslands-Homeoffice aber noch vorher.

Im Kanton Solothurn sorgt das Homeoffice eines Kadermannes für Diskussionen. Wie die «Solothurner Zeitung» aufgedeckt hat, ist ein Spitzenbeamter in Leitungsfunktion im kantonalen Gesundheitsamt zuletzt kaum noch in den Büros anzutreffen gewesen. Der Mann arbeitet von Skandinavien aus, macht also aus 1000 Kilometern Entfernung Homeoffice.

«Wir bestätigen keine Namen, bestätigen aber, dass es im Gesundheitsamt einen entsprechenden Mitarbeitenden gibt», lässt das zuständige Departement gegenüber der «Solothurner Zeitung» verlauten.

Neue Weisung verbietet Homeoffice im Ausland

Gemäss einer neuen Homeoffice-Weisung des Solothurner Regierungsrates vom 1. Mai 2023 können Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden erlauben, «einen Teil der Aufgaben an einem anderen Arbeitsort» zu verrichten. Grundsätzlich müsste sich dieser Arbeitsort aber in der Schweiz befinden. Insbesondere aufgrund der sozialversicherungsrechtlichen, arbeitsrechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen. Zudem: Der «grössere Teil» der Tätigkeit erfordere es, in den Büros zu arbeiten.

Wie kann es nun sein, dass ein hochrangiger Staatsangestellter trotzdem von Skandinavien aus arbeiten kann? Gegenüber der «Solothurner Zeitung» (Bezahlartikel) heisst es vom Gesundheitsamt: «Die vorübergehende Tätigkeit vom Ausland her wurde bereits vor den neuen Regelungen bewilligt.» Die Bewilligung gelte seit Mai 2023 – also, als die neue Regelung schon in Kraft trat – bis im Juli 2024.

Homeoffice im Ausland – was denkst du darüber? Wenn es schon rechtliche Gründe dagegen gibt, sollte das eigentlich nicht erlaubt sein. Der Mitarbeiter hat die Bewilligung dafür bekommen, bevor die neue Regel galt. Also Glück gehabt. Ich habe dazu keine Meinung.

«Notwendiger beruflicher Auslandaufenthalt der Ehefrau»

Als Grund für die Sonderregelung macht das Amt einen «notwendigen beruflichen Auslandaufenthalt der Ehefrau» des Kadermannes geltend. «Da diese Vollzeit arbeiten muss, ergab sich die Notwendigkeit, dass der Ehemann die Familienarbeit leistet.» Sein aktuelles Arbeitspensum betrage 40 bis 60 Prozent. «Voraussetzung war eine jederzeitige Erreichbarkeit sowie – falls für gewisse Arbeiten erforderlich – eine Präsenz vor Ort in der Schweiz», so das Amt weiter.

Eine Stellvertreter-Lösung sei für diese Zeit nicht möglich gewesen, weil der Mann, dem eine grosse Fachkompetenz attestiert wird, über spezifisches Wissen verfüge. Dafür sei es auch aufgrund des Fachkräftemangels nicht möglich gewesen, einen vorübergehenden Ersatz zu finden.

