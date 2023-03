Solothurn stellt «Dr. Pump» Samuel Iff nicht als Kantonsarzt an

In der medialen Berichterstattung erhielt der 44-jährige Samuel Iff den Übernamen «Dr. Pump» , weil dieser in der Bodybuilder-Szene aktiv ist. Eigentlich bereits als Kantonsarzt von Solothurn gewählt, wird Iff nun doch nicht die Stelle antreten , wie die «Solothurner Zeitung» berichtet. Dies gehe aus einer Mitteilung des Kantons hervor: «Der Regierungsrat hat das Anstellungsverhältnis mit dem Ende Januar gewählten Kantonsarzt Dr. Samuel Iff im gegenseitigen Einvernehmen und ohne finanzielle Entschädigung noch vor Stellenantritt aufgelöst.»

Relevante Sachverhalte verschwiegen

Hausdurchsuchung im Jahr 2021

2021 führte die Berner Polizei bei seiner Privatadresse eine Hausdurchsuchung durch, dort beschlagnahmten sie Geräte und Dokumente, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Unter seinem Pseudonym «BBDoc» war bis zum Jahr 2020 eine Website aktiv. Diese pries an: «Ich biete eine ganze Palette an Leistungen für Athleten in Ernährung, Training und Supplementen an, welche zu nachhaltigen Resultaten führt.» Kontakt ist Samuel Iff.