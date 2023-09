Solothurn: Festnahme nach Bränden in Laupersdorf und Grellingen

18 Autos brannten am 16. September in Grellingen im Kanton Baselland auf dem Areal eines Gebrauchtwagenhändlers.

Die Polizei wusste früh, dass es beim Brand in der Sankt-Martins-Kirche in Laupersdorf im Kanton Solothurn Brandstiftung gewesen sein musste. Der Täter musste gesehen worden sein. Jemand habe versucht, die Kirche in Brand zu setzten, sei der Polizei am Morgen des 16. September um 8.30 Uhr gemeldet worden, hiess es in der damaligen Mitteilung. Schon zwei Stunden zuvor brannten in Grellingen im Kanton Baselland Autos eines Gebrauchtwagen-Händlers. Dabei wurden insgesamt 18 Fahrzeuge zerstört.