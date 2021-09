2. Runde im Schweizer Cup - Solothurner Adler gegen YB, FCB in Rorschach – wem gelingt die Cup-Sensation?

Am Wochenende geht es für die Super-League-Clubs im Schweizer Cup in die nächste Runde. 20 Minuten zeigt, in welchen Duellen eine Cup-Überraschung in der Luft liegt.

Darum gehts Von Freitag bis Sonntag stehen die Sechzehntelfinal-Partien im Schweizer Cup an.

Xamax gegen Lugano und Thun gegen GC dürften die ausgeglichensten Partien sein.

Die CL-Helden von YB müssen bei Iliria Solothurn (2. Liga regional ran, der FCB beim FC Rorschach-Goldach (2. Liga inter).

FC Bulle ( 1. Liga ) – FC Lausanne-Sport

In der Super League warten die Lausanner nach sechs Spielen immer noch auf den ersten Saisonsieg. Auch in der 1. Cup-Runde mühte sich das Team von lija Borenovic gegen 2.-inter-Club Echichens zu einem 2:0-Sieg. Ganz anders der FC Bulle: In der 1. Liga Gruppe 1 mischen die Fribourger an der Tabellenspitze mit und sind noch ungeschlagen. Kommt es schon am Freitag zur ersten Überraschung?

Sensations-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

SC Kriens (Challenge League) – FC Zürich

Vier Siege aus den ersten vier Meisterschaftsspielen, dazu eine 10:0-Gala gegen Erstligist Solothurn: Der FC Zürich hat einen überragenden Saisonstart hingelegt, der von Meister YB am letzten Wochenende abrupt gestoppt wurde. Nach der 0:4-Klatsche bekommt es die Zürcher im Cup mit dem SC Kriens zu tun, der in dieser Saison in sechs Partien erst einen Punkt einfahren konnte. Super-League-Leader gegen Challenge-League-Schlusslicht – das sollte im Normalfall eine klare Angelegenheit werden.

Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

FC Concordia Basel (2. inter) – Servette FC

Beim letzten Gastspiel in Basel kassierte Servette eine 1:5-Packung gegen den FCB, Topscorer Artur Cabral schlug gleich viermal zu. Die Genfer dürften daher froh sein, dass es im Cup nun nur gegen den FC Concordia geht. Doch «Congeli» hat einen Mann im Sturm, bei dessen Zahlen sogar FCB-Knipser Cabral neidisch werden dürfte. Manuel Alessio netzte in bislang fünf Spielen schon elfmal ein, in der vergangenen Saison traf er, damals noch in der 2. Liga regional, 31 Mal in gerade einmal 13 Partien. Für die formstarken «Grenats» sollte die Aufgabe Concordia trotzdem ohne grössere Probleme zu bewältigten sein.

Sensations-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Xamax (Challenge League) – Lugano

Besonders mit einem Namen ist Neuchâtel Xamax in den letzten Jahren verbunden – Raphael Nuzzolo. Insgesamt lief er bereits in über 400 Spielen für Xamax auf. Gegen Lugano spielte der 38-Jährige bislang 14 Mal. Seine Bilanz: sechs Siege, vier Unentschieden und vier Niederlagen. Dazu erzielte er sechs Tore und bereitete zwei Treffer vor. In der aktuellen Saison läuft es Xamax gut. Erst am vergangenen Wochenende gab es die erste Pleite – gegen Tabellenführer Winterthur. Es wird keine leichte Aufgabe für die Luganesi und Interimstrainer Mattia Croci Torti.

Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

FC Stade Lausanne-Ouchy (Challenge League ) – Sion

Ein Westschweizer Duell in Lausanne. In der vergangenen Saison kämpfte Stade Lausanne-Ouchy lange um einen Aufstiegsplatz. In dieser Saison steht man nach sechs Spielen im breit besetzen Mittelfeld. In der Verteidigung spielt gar ein ehemaliger Nati-Spieler und Cup-Sieger. Vincent Rüfli wechselte im vergangenen Winter von St. Gallen nach Lausanne. Der 33-Jährige absolvierte vor zehn Jahren ein Spiel mit der Nationalmannschaft. Die Sittener haben sich nach dem Debakel-Start gegen Basel gefangen und sind mittlerweile seit vier Spielen ungeschlagen. Zudem hat der Cup im Wallis traditionell eine sehr hohe Bedeutung. Die Favoritenrolle ist klar verteilt.

Sensations-Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

SC Buochs (1. Liga ) – Luzern

In der ersten Runde hätte der SC Cham gegen Luzern beinahe die Sensation geschafft. Nun kommt es zum nächsten Derby in der Innerschweiz. Im Kader der Buochser sind gleich vier Spieler, die auf diese Saison vom FCL zu Buochs gewechselt sind. Goalie Raphael Radtke ist gar nur ausgeliehen. Ein Problem des SC Buochs – in der aktuellen Form wird man gegen den amtierenden Cupsieger wohl keine Chance haben. Vier Spiele, vier Pleiten lautet die Statistik des Erstligisten in der neuen Saison. Allerdings ist auch der FCL miserabel gestartet und liegt in der Super League ebenfalls sieglos am Tabellenende.

Sensations-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Thun (Challenge League) – GC

Die wohl ausgeglichenste Paarung auf dem Papier dürfte an diesem Cup-Wochenende in der Stockhornarena steigen. Die Thuner lieferten GC in der letzten Saison im Aufstiegsrennen bis zum letzten Spieltag einen harten Kampf und scheiterten letztlich erst in der Barrage an Sion. Beim Rekordmeister blieb nach der Rückkehr in die Super League kein Stein auf dem anderen, zahlreiche Neuzugänge verstärkten den Kader der Zürcher, die nach einigen guten Auftritten auch mehr als bloss 6 Punkten aus den ersten 6 Ligaspielen hätten holen können. Thun gewann zuletzt gegen Lausanne-Ouchy dank einem Tor in der Nachspielzeit und etabliert sich im breiten Verfolgerfeld von Leader Winterthur in der Challenge League. Gerade auf dem heimischen Kunstrasen ist der Mannschaft von Ex-GC-Trainer Carlos Bernegger gegen seinen früheren Club einiges zuzutrauen. Ein Thuner Sieg wäre sicherlich ein Coup, der Begriff Sensation wäre jedoch dafür übertrieben.

Überraschungs-Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

FC Rorschach-Goldach (2. Liga inter) – FC Basel

Wenige Tage vor dem Super-League-Duell gegen den FC St. Gallen und kurz nach der weiten Reise nach Aserbaidschan in der Conference League muss der FCB bereits im Cup in die Ostschweiz reisen. Dort wartet der FC Rorschach-Goldach mit dem ehemaligen Espen-Kicker Dejan Janjatovic (29). Nach drei Pleiten zum Saisonstart feierte der Club vom Bodensee am vergangenen Wochenende endlich den ersten Sieg in der 2. Liga interregional. Obwohl die Gäste aus Basel zuletzt in der Liga dreimal in Serie nicht gewinnen konnten, dürfte der FCB mehr als eine Nummer zu gross sein.

Sensations-Wahrscheinlichkeit: 1 Prozent

CS Chênois (1. Liga) – St. Gallen

In der ersten Cup-Runde setzte sich das Westschweizer Team erst im Penaltyschiessen durch. Nun trifft man auf einen Verein aus der Super League. Der Saisonstart verlief Chênois nicht ganz wie gewünscht. In vier Spielen der 1. Liga konnte man nur einen Sieg einfahren. Was es jedoch in jedem Spiel gab bislang, das sind Tore. In den bisherigen Meisterschaftsspielen von Chenois fielen 15 Tore – allerdings meistens für die Gegner. Gegen Servette geriet St. Gallen zuletzt unter die Räder – Chênois dürfte sich auf eine Reaktion der Espen einstellen.

Sensations-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent

FC Iliria Solothurn (2.Liga regional) – BSC Young Boys

Grösser kann der Klassenunterschied zwischen zwei Gegnern wohl kaum sein. Nach der Champions-League-Sensation gegen Manchester United (2:1) muss YB im Cup nach Solothurn zum FC Iliria aus der 2. Liga regional. Als die Berner vor drei Jahren schon einmal in der Champions League auf Manchester United trafen, zitterte man sich einige Tage zuvor zu einem knappen 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den FC Schaffhausen. Gegen die Adler aus Solothurn dürfte es für YB deutlich entspannter werden.

Sensations-Wahrscheinlichkeit: 0,1 Prozent

Alle Cup-Partien der 2. Runde

Freitag, 17.09.2021

19:30 FC Bulle (1. Liga ) – FC Lausanne Sport

19:30 SC Kriens (Challenge League) – FC Zürich

20.00 FC Concordia Basel (2. Liga int.) – Servette FC

20.00 Neuchâtel Xamax (Challenge League) – FC Lugano

Samstag, 18.09.2021

17:00 FC Stade Lausanne-Ouchy (Challenge League) – FC Sion

18.00 SC Buochs (1. Liga ) – FC Luzern

20:15 FC Thun ( Challenge League) – Grasshopper Club Zürich

Sonntag, 19.09.2021

14:30 FC Rorschach-Goldach ( 2. Liga int.) – FC Basel

15:00 CS Chênois (1. Liga) – FC St. Gallen

16.00 FC Iliria Solothurn (2. Liga) – BSC Young Boys