Solothurner Filmtage nominieren Dokfilm «Do you remember me?» von 20 Minuten

Do you remember me?

Ab März ‘22 im Kino

Der Dokumentarfilm «Do you remember me?» handelt von Sara Aduse, einer jungen Frau aus Zürich, die als Siebenj ährige in Äthiopien beschnitten wurde. Über 20 Jahre nach der traumatischen Erfahrung beschliesst Sara ihre Beschneiderin aufzusuchen und sie mit ihren existenziellen Fragen zu konfrontieren. Während der Reise entdeckt Sara, dass trotz staatlichem Verbot in Äthiopien weiterhin Mädchen beschnitten werden und wird zur Aktivistin gegen Mädchenbeschneidung. «Do you remember me?» ist ein Film über Menschenrechte. Aber auch ein Film über Schmerz und Vertrauensbruch, über Vergebung und Selbstliebe.

«Do you remember me?» erscheint im März 2022 im Kino.