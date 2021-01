Bundesgericht Weist Beschwerde ab : Solothurner fordert vor Gericht sichergestellte Luxus-Autos zurück

Ein Solothurner ging bis vor Bundesgericht, um seinen Luxus-Fuhrpark zurückzufordern, welcher von der Polizei beschlagnahmt wurde. Gegen ihn wird wegen gewerbsmässigen Betrug und Geldwäscherei ermittelt.

Zwei Autos von Mercedes, ein Ferrari, ein Bentley, ein Mini Cooper und eine Harley-Davidson. Diese sechs Luxus-Fahrzeuge fordert ein Solothurner von den Behörden zurück. Die Autos wurden im Herbst 2019 von der Polizei beschlagnahmt, weil der Mann verdächtigt wird gewerbsmässigen Betrug und Geldwäscherei betrieben zu haben. Um seinen Fuhrpark zurückzubekommen ging der Mann bis vors Bundesgericht, was den Fall schliesslich publik machte. Das Gericht in Lausanne wies die Beschwerde des Solothurners nun ab und bestätigt somit das Urteil der Vorinstanz, wie die «Solothurner Zeitung» berichtet. Die Fahrzeuge bleiben also bis auf weiteres «sichergestellt».

Aus den Akten geht hervor, dass neben dem Solothurner noch gegen fünf weitere Personen ermittelt wird. Auch sie stehen im Verdacht, Geldwäsche und gewerbsmässigen Betrug betrieben zu haben. Zwei der beschlagnahmten Autos des Solothurners waren polizeilich ausgeschrieben und konnten in einer Garage in Effretikon ZH sichergestellt werden. Der Geschäftsführer der Garage informierte die Polizei, dass noch weitere Besitztümer des Mannes eingestellt seien. So konnten die übrigen Fahrzeuge sichergestellt und in den Kanton Solothurn gebracht werden.