Markenschutz: Solothurner Jungpolitiker will sich Rechte an «Cervelat» schnappen

Lukas Paul Spichiger aus Biberist SO hat beantragt, dass die Begriffe «Cervelat» und «Cervelas» geschützt werden.

Ruedi Hadorn, Direktor des Schweizer Fleisch-Fachverbands, zweifelt am Erfolg dieses Antrags.

Der Jungpolitiker Lukas Paul Spichiger (Juso) aus Biberist SO will sich den Ausdruck nämlich aneignen.

Juso-Politiker Lukas Paul Spichiger aus Biberist SO hat beim Markenregister die Begriffe «Cervelat» und «Cervelas» angemeldet. Der Solothurner will den Ausdruck unter anderem in der Kategorie für Fleischwaren schützen, wie die «Handelszeitung» schreibt.