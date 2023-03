Trimbach SO: Bundesgerichts-Entscheid – Star-Tuner Ueli Anliker – Garage bleibt bestehen

Star-Tuner Ueli Anliker aus Trimbach SO baute sich vor fünf Jahren auf seinem Grundstück eine Garage in thailändischem Look.

Wieso baut man so etwas in seinen Garten?

Soll doch jeder auf seinem Grundstück machen, was er will!

«Ich werde ein weiteres Baugesuch eingeben»

Laut Anliker ist es in Trimbach so, dass Baugesuche zuerst an die Bürgergemeinde zur Genehmigung eingereicht werden müssen. Anschliessend wird entschieden, ob das Bauvorhaben akzeptabel ist oder nicht. «Rein vom Gesetz her muss man das nicht machen, also habe ich mich nach mehreren abgelehnten Baugesuchen direkt an die Baukommission gewandt, die mein Bauvorhaben ausgeschrieben hat. Ich habe Nägel mit Köpfen gemacht. Anschliessend folgte die Einsprache der Bürgergemeinde beim Justiz- und Baudepartement», erklärt Anliker gegenüber 20 Minuten.