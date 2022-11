An Solothurner Schulen wird auf Französisch geturnt

Demnach seien immersive Unterrichtsformen geplant. So möchte man beispielsweise auf Französisch Geografie oder bildnerisches Gestalten unterrichten. In Solothurn hingegen werde künftig auch mal auf Französisch geturnt oder Musik unterrichtet. So sollen die beiden Sprachen in allen Schulstufen mehr Gewicht erhalten, wie SRF weiter schreibt. An dem Partnerprojekt nehmen bisher acht Schulen beider Kantone teil. Es werden digitale Treffen oder gemeinsame Klassenlager organisiert. Die Solothurner Schulen können freiwillig beim Projekt mitmachen.