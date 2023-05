Selzach: Stellbuben mussten Maitannli vorzeitig fällen

Auch dieses Jahr stellten die Stellbuebe in Selzach ein «Freundschaftstannli» für das Nachbarsdorf Bellach auf einem Kreisel an der Kantonsstrasse auf.

Dieses Jahr war in Selzach der Jahrgang 2004 unterwegs und hat auf einem Kreisel in Bellach, dem Nachbarsdorf, das «Freundschaftstannli» aufgestellt. Das Stellen des Maitannlis in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist in der Region seit Jahrhunderten Tradition. Dabei stellen junge Männer ab dem Schulaustritt bis zum 20. Lebensjahr, die «Stellbuebe» oder «Stäcklibuebe», Tannen im Dorf auf, normalerweise in den Gärten junger Frauen, auf dem Dorfplatz oder im Nachbarsdorf.