«Es geht mir richtig schlecht» - Solothurnerin erhält nach Internet-Mobbing Morddrohungen

«Es geht mir richtig schlecht», erzählt die Solothurnerin. In einem Video, welches die 27-Jährige auf Instagram veröffentlicht hatte, vermerkte Avdili ihren Standort: Sofia, Bulgarien. Das Fakeprofil habe dieses Video gestohlen, bearbeitet und eine neue Version auf Tiktok veröffentlicht. Nun sei Avdili laut Standortangabe plötzlich in Belgrad, Serbien gewesen. «Ihr könnt euch vorstellen, wie die albanische Community darauf reagiert hat», so Avdili. Die Lage zwischen Serbien und Kosovo ist auch 20 Jahre nach dem Krieg noch angespannt.

«Jetzt war das Fakeprofil zu weit gegangen»

Avdili publizierte umgehend eine Videobotschaft, in der sie weinend zu erklären versuchte, dass jemand ihre Videos missbraucht. Doch auch dieses Video landete wenig später auf Tiktok, wieder in abgeänderter Form. So sah man nun eine weinende Avdili - in der Beschreibung des Videos stand, dass sie Suizid begehen wolle.