Emotionale Szenen – Solskjaer weint bei Abschiedsvideo – Ronaldo wünscht ihm viel Glück

Manchester United ging am Samstag in Watford 1:4 unter.

Es ist durchaus aussergewöhnlich, dass ein Trainer, der den Verein verlassen muss, ein Abschiedsvideo erhält. So eines produzierte Manchester United, der am Sonntag bekannt gegeben hatte, dass Ole Gunnar Solskjaer nicht mehr Chefcoach der Red Devils ist . Die Entlassung war nach dem 1:4 auswärts gegen Aufsteiger Watford keine Überraschung. Der 48-jährige Solskjaer zeigte im Abschieds-Interview, dass ihm die Trennung nicht leicht fällt.

Der Norweger wurde emotional und musste einige Tränen verdrücken. Auf die Frage, was er seinen ehemaligen Spielern vor dem Champions-League-Spiel gegen Villarreal sagen würde, antwortete er: «Vertraut in euch selber, ihr wisst, dass ihr besser seid. (…) Wenn ihr das Spiel gewinnt, seid ihr in der nächsten Runde. Michael (Carrick, Red.) hat das Sagen. Ich habe vor ihm den grössten Respekt. Nun werde ich emotional, weil er ist der Beste. Sie werden es schon richten. Ich schaue ihnen zu und werde sie unterstützen.»

Ebenfalls emotional zeigte sich Superstar Cristiano Ronaldo. Er wandte sich via Social Media an seinen ehemaligen Mitspieler und Trainer. Der 36-jährige Portugiese schreibt: «Er war mein Stürmer, als ich das erste Mal ins Old Trafford kam, und er war mein Trainer, seit ich zu Manchester United zurückgekommen bin. Aber vor allem ist Ole ein herausragender Mensch. Ich wünsche ihm das Beste in dem, was das Leben noch für ihn bereithält. Viel Glück mein Freund! Du verdienst es!»