In Afrika wiederentdeckt Somali-Elefantenspitzmaus nach 50 Jahren wiederentdeckt

In Afrika wurde eine Elefantenspitzmaus-Art entdeckt, nachdem sie 50 Jahre lang nicht mehr gesichtet worden war. Wissenschaftler befürchteten bereits, dass das Tier ausgestorben ist.

Eine Elefantenspitzmaus-Art ist nach 50 Jahren wieder in Ostafrika gesichtet worden. Wissenschaftler glaubten zuvor, dass das Tier ausgestorben ist. Das Sengi wurde in Djibouti auf einer wissenschaftlichen Expedition entdeckt. Das letzte Mal wurde die Elefantenspitzmaus in den 70er-Jahren gesichtet, wie es laut BBC heisst.

Steven Heritage, Wissenschaftler an der Duke University in den USA, ist begeistert, dass es das kleine Tier doch noch gibt. Er war selbst auf der Expedition in Djibouti. «Wir konnten unseren Augen beinahe nicht trauen, als wir in der Mausefalle das Sengi gefunden haben», so Heritage. Das Team von Wissenschaftlern hatte über 1000 Fallen an verschiedenen Orten aufgestellt. Sie lockten die Mäuse mit einer Mischung aus Erdnussbutter, Haferflocken und Hefe an. Insgesamt konnten sie zwölf Elefantenspitzmäuse einfangen.