Bill Gates im Verwaltungsrat

Sommaruga erntet Kritik für 30-Millionen-Spende an Impfallianz

Die Schweiz spendet 30 Millionen Franken an eine Impfallianz, welche von Bill Gates mitfinanziert wird. Die Spende löst bei den Impfkritikern heftige Kritik aus.

von Claudius Seemann

Wie lange dauert es, bis ein Impfstoff gegen Covid-19 da ist? Diese Frage trieb letzten Donnerstag auch die Staats- und Regierungschefs am virtuellen «Global Vaccine Summit» um. Sie wollen der Impfforschung finanzielle Unterstützung zusichern: So sollen auch aus der Schweiz in den nächsten vier Jahren rund 30 Millionen Franken an die Impfallianz Gavi fliessen, wie Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in einem Video erklärte.

Brisant: Gavi ist eine privatwirtschaftlich organisierte Allianz und wurde vor rund 20 Jahren vom Multimilliardär Bill Gates mitgegründet. Dieser wird wegen seines Engagements für Corona-Impfstoffe von Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern angegriffen.

Heftige Kritik von Impfgegnern

In den Kommentaren unter dem Youtube-Video zeigen sich teils heftige Reaktionen auf das Video mit der Bundespräsidentin. Neben persönlichen Angriffen auf Sommaruga gibt es auch verschwörungstheoretische Kommentare. Im Topkommentar heisst es etwa: «Wie viel kassiert die Bundespräsidentin für dieses Statement von Gates?»

Andere schreiben von «Arbeitgeber Gates» oder fordern gar eine Gefängnisstrafe: «Hoffentlich kommt ihr alle bald für lange Zeit in die Kiste.» Der Twitter-Account «Inside Corona-Rebellen» veröffentlichte ebenfalls Reaktionen auf das Video der Bundesrätin, welche zum Teil sehr beleidigend ausfielen.

«Gates-Stiftung nicht Empfängerin der Beiträge»

Beim EDA verteidigt man die millionenhohe Spende. «Die Schweiz trägt 30 Millionen Franken zu Gavi bei, damit Menschen und insbesondere Kinder in Ländern niedrigen und mittleren Einkommens Zugang zu allen wichtigen Impfstoffen haben», so Sprecher Georg Farago. «Gavi ist jedoch eine eigenständige Organisation, und die Gates-Stiftung ist selbst nicht Empfängerin der finanziellen Beiträge.»

Die Gates-Stiftung sei eine Vergabestiftung und erhalte deshalb auch keine finanzielle Unterstützung der Schweiz. «Sie besetzt zudem lediglich einen der 28 Verwaltungsratssitze bei der Impfallianz.» Zwar unterstützt die Schweiz laut Farago die Entwicklung sicherer und wirksamer Diagnostika, Medikamente und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten in ärmeren Ländern. «Niemand wird aber gezwungen, das eine oder andere Produkt einzunehmen.»

«Impfgegner-Bewegungen erhalten Auftrieb»

Marko Kovic, Kommunikationswissenschaftler und Verschwörungsexperte, erachtet es zwar als legitim, wenn man Bill Gates für sein Engagement kritisieren wolle. «Gerade wenn er einen grossen Anteil ans WHO-Budget spendet, darf man dies schon hinterfragen. Wenn die Kritik an Gates aber plötzlich lautet, dass er allen Menschen GPS-Chips einpflanzen oder alle zur Impfung zwingen will, geht es eindeutig in Richtung Verschwörungstheorie.»

Kovic meint, dass das Video mit Sommaruga vor allem bei solchen Kreisen die Runde gemacht habe. Dies erkläre sich auch an den vielen Dislikes. «Wie es aussieht, glaubt man, dass eine Weltmacht über den Bundesrat die Gelegenheit der Corona-Pandemie nutzen will, um die Leute zu unterdrücken.» Solche Theorien würden nun gerade unter Impfgegnern Auftrieb erhalten, so Kovic: «Sie haben allen Grund, zu sagen: ‹Jetzt wollen die Regierungen erst recht zuschlagen.›»

Impfgegner bezeichnet Spende als «reine Geldverschwendung»

Daniel Trappitsch, Impfkritiker und Geschäftsführer von «Netzwerk Impfentscheid», stellt sich gegen den Vorwurf, Verschwörungstheorien zu pflegen: «Sobald man einen Impfgegner oder Corona-Skeptiker derart schubladisiert, zeigt man nur eine Schwäche. Es dient überhaupt nicht der sachlichen Diskussion.» Trappitsch sieht es aber als Problem, dass Gavi als privatwirtschaftliche Organisation stark von Bill Gates abhängig sei. «Gates’ Stiftung hat auch in der WHO die Finger drin.»