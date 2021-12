Pressekonferenz – «Junge Menschen informieren sich im Internet»

Es kommt die Frage, warum «nur» 30 Millionen in die Onlinemedien fliessen, da junge Menschen sich vor allem im Internet informieren. Sommaruga dazu: «Ein Onlinemedium informiert nicht, wenn im Berner Oberland eine neue Schule gebaut wird. Darum braucht es auch Gelder für lokale Verlage, die so etwas in der Lokalzeitung vermelden.» Darum sei es wichtig, dass ca. 70 Prozent der Gelder in die mittleren und kleineren Verlage gesteckt wird.