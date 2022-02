Bei eisigen Temperaturen : Sommaruga nimmt Autostopperinnen mit und erntet auf Instagram Lob

Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga hat gemäss einem Insta-Post neulich in ihrem Auto zwei Anhalterinnen mitgenommen. Dafür bekommt sie nun viel positives Feedback.

Sommaruga erklärt in einem Post auf Insta, was es mit der Karte auf sich hat. «Als ich kürzlich mit meinem Mini unterwegs war, waren am vereisten Strassenrand zwei Frauen unterwegs. Ich hielt an und nahm die beiden mit. Nun schicken sie mir eine Dankeskarte. Eine der Autostopperinnen war fast 90 Jahre alt. Ihr Schreiben berührt mich - ja, wir haben ein friedliches Land mit wunderbaren Menschen. Frau K., ich danke Ihnen!», schreibt die Magistratin zu dieser «wunderschönen, nicht alltäglichen Geschichte».