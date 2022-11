Nördlich Lägern: Sommaruga stellt sich Fragen der Bevölkerung zu Atommüll-Endlager

Am Montagabend war die Bundesrätin Sommaruga an einer Infoveranstaltung in Glattfelden ZH zu Gast.

In einem Brief an die Bundesrätin forderten 400 Personen eine Zweitmeinung von neutralen Geologen zur Sicherheit des Standorts als Atommüll-Endlager.

Simonetta Sommaruga und die Nagra haben am Montagabend in Glattfelden ZH zum geplanten Atommüll-Endlager in Nördlich Lägern informiert.

Am Montagabend hat sich die Bundesrätin Simonetta Sommaruga an einer Infoveranstaltung in Glattfelden ZH den Fragen der Bevölkerung zum Atommüll-Endlager in Nördlich Lägern gestellt. Mit dabei waren Vertreter der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra).

Dabei wollte Sommaruga den Sorgen und Fragen der Bevölkerung mit einem offenen Ohr begegnen: «Ich möchte hören, was euch als Menschen aus dieser Region bewegt, aber auch die politischen Behörden, die in dieser Region zuständig sind für die Bevölkerung. Ich möchte Ihnen heute Abend vor allem zuhören», sagte Sommaruga vor Ort, wie das « SRF » berichtet.

«Themen, die uns bedrücken, sind zur Sprache gekommen»

Mit rund 500 anwesenden Personen sei der Saal extrem gut gefüllt gewesen. Die Beantwortung der Fragen zur Sicherheit, zum Grundwasserschutz und zu Abgeltungs-Zahlungen an Gemeinden überliess Sommaruga dabei den Vertretern der Nagra. Dennoch hinterliess die Bundesrätin bei den Anwesenden einen positiven Eindruck: «Ich habe das Gefühl gehabt, die Bundesrätin interessiert sich wirklich für die Leute und was wir zu sagen haben», sagte eine Frau gemäss «SRF», und ein Mann kommentierte: «Sie hat das ganz sachlich erklärt und viel Empathie gezeigt. Die Themen, die uns hier bedrücken, sind zur Sprache gekommen.»

Sommaruga selbst sagte an dem Anlass: «Wir haben hier eine grosse und schwierige Aufgabe zu lösen, aber ich denke, wir können in dieser Art der Sachlichkeit und des Interesses und des Respekts auch für diese Aufgabe gute Lösungen finden», so die Bundesrätin. Neben den Fragen der Bevölkerung wurde ihr auch ein Brief mit über 400 Unterschriften überreicht. Darin forderten die Unterschriftensammler eine Zweitmeinung von neutralen Geologen dazu, ob Nördlich Lägern wirklich der sicherste Standort für das Endlager sei – und die Bundesrätin hat ihnen eine Antwort auf den Brief versprochen.