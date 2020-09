Camorino : Sommaruga trifft Amtskollegen vor Ceneri-Eröffnung

Am Freitag wird der Ceneri-Basistunnel offiziell eröffnet. Bereits am Donnerstag war Bundesrätin Sommaruga mit Amtskollegen vor Ort.

Am Tag vor der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels trifft sich Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Donnerstag mit Delegationen aus Deutschland, Österreich, Italien und der EU in Locarno. Im Zentrum der Gespräche stehen die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene sowie die Förderung des internationalen Personenverkehrs.