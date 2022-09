Bundesrat live: Sommarugas Wasserkraftreserve kostet bis zu 750 Millionen Franken

Die Kunden müssen bezahlen. Was sagen sie ihnen?, fragt ein Journalist. Sommaruga: Es hat immer grosse Unterschiede gegeben in den Strompreisen. Was die Wasserkraftreserve angehe: Das sei ein Sicherheitselement und Sicherheit sei nie gratis. Jeder und jede bezahle mit, nicht nur die kleinen Verbraucher. Der Strom werde um rund 1,2 Rappen pro Kilowattstunde teurer, was für die, die nächstes Jahr so oder so schon viel mehr bezahlen müssten, natürlich eine zusätzliche Belastung sei. Aber jede habe die Möglichkeit, Strom zu sparen, um günstiger zu kommen. Dabei helfe der Bund mit der Kampagne.