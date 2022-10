Schweiz: Sommer-Comeback im Herbst – hier wird es diese Woche über 20 Grad

Auch in den nächsten Tagen bleibt es warm.

Am Sonntag strahlte in weiten Teilen der Schweiz die Sonne und liess die Thermometer die 20-Grad-Marke sprengen.

Schon am Sonntag brachte ein Hochdruckgebiet viel Sonne mit sich.

In der kommenden Woche dürfte vielerorts wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden.

Nach einem gebietsweise nasskalten Wochenstart zeigte sich am Sonntag fast schweizweit die Sonne wieder einmal von ihrer besten Seite. Temperaturen von über 20 Grad laden vielerorts zu Aktivitäten im Freien ein. Grund für das Sommer-Comeback ist ein Hochdruckgebiet, das warme Luft und verbreitet klaren Himmel mit sich bringt. In Delémont wurde mit 25,1 Grad Celsius am Sonntag offiziell ein Sommertag erreicht.