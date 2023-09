Sommer-Comeback: So warm wurde es hier im September noch nie

1 / 4 20,2 Grad Celsius – so heiss wurde es im September auf dem Gipfel des Pilatus noch nie. IMAGO/YAY Images Auch im Rest der Schweiz startet die neue Woche mit angenehm hohen Temperaturen. Screenshot/Meteonews Der Spätsommer bleibt auch im Laufe der Woche erhalten. Screenshot/Meteonews

Darum gehts Nach einem verregneten August-Ende bringt der neue Monat nochmals den Sommer zurück.

In der ganzen Schweiz werden bis zum nächsten Montag Temperaturen von 25 bis 30 Grad erwartet.

Ein Temperaturrekord aus dem Jahre 1987 am Pilatus wurde schon am Montagmorgen egalisiert.

Der August brachte in der zweiten Hälfte viel Regen und graues Wetter in die Schweiz – fürs Erste ist jetzt aber Schluss mit verfrühter melancholischer Herbststimmung. Denn die neue Woche startet mit viel Sonnenschein und heissen Temperaturen. Und das Sommerwetter dürfte mindestens die nächsten Tage auch bleiben.

Diese Temperaturen werden erwartet

Dank einem Omega-Hoch dürften die spätsommerlichen Temperaturen mit viel Sonnenschein nämlich bis zum 11. September fortbestehen, wie Meteorologe Klaus Marquardt schreibt. Schon am Montag steigen die Temperaturen laut MeteoNews auf 26 bis 28 Grad, lokal sind sogar 29 Grad möglich.

In Sion wurde die 30-Grad-Marke bereits am Montagnachmittag geknackt: Wie auf der Karte der Wetterstationen in der Schweiz ersichtlich, wurde in Sion um 14.40 Uhr eine Temperatur von 30,2 Grad Celsius gemessen.

So wird das Wetter aufs Wochenende hin

Und so geht es auch die nächsten Tage weiter: Am Morgen sind jeweils noch Nebelfelder möglich, die aber auf den Mittag hin von strahlendem Sonnenschein abgelöst werden. Ausgerechnet in der Sonnenstube der Schweiz hat es die Sonne wegen hochnebelartiger Wolken schwer. Am wärmsten dürfte es diese Woche aufs Wochenende hin werden.

Auch in höheren Lagen macht sich das Sommer-Comeback bemerkbar: Wie MeteoNews auf Twitter schreibt, wurde am Montag ein langjähriger September-Rekord auf dem Pilatus übertroffen. Bislang war der 14.9.1987 mit 19,4 Grad der wärmste Septembertag auf dem Luzerner Hausberg. Doch am Montag las das Thermometer schon um zehn Uhr morgens 20,2 Grad. Mittlerweile ist es mit 18,8 Grad (Stand 14.20 Uhr) wieder etwas kühler geworden.