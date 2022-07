53-Jähriger angehalten: Sommer für Sommer trieb er sein Unwesen – jetzt fasst Polizei Solothurner Exhibitionist

Am Mittwoch, 13. Juli 2022, konnte eine Patrouille, welche zu Fuss in Erlinsbach unterwegs war, in diesem Zusammenhang einen tatverdächtigen Mann anhalten.

Seit mehreren Jahren, sobald das Wetter wärmer wurde, trieb in der Region Olten-Gösgen ein Exhibitionist sein Unwesen. So erhielt die Solothurner Polizei Sommer für Sommer immer wieder ähnlich lautende Meldungen, wonach sich ein unbekannter Mann entlang der Aare nackt vor mehreren Geschädigten gezeigt haben soll. Dabei soll der bislang Unbekannte exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben.

Polizei trifft in Erlinsbach auf den mutmasslich Gesuchten

Mehrere Jahre wurde nach dem Unbekannte gefahndet. Aufgrund dieser Meldungen hat die Polizei immer wieder Kontrollen im dortigen Naherholungsgebiet entlang der Aare durchgeführt. Nun, an diesem Mittwoch, tappte der Exhibitionist einer Streife schliesslich in die Falle: Eine Patrouille, welche zu Fuss in Erlinsbach unterwegs war, konnte den tatverdächtigen Mann anhalten. Er wurde mit auf den Posten genommen – «der 52-jährige Schweizer befand sich für weitere Abklärungen vorübergehend in Haft», teilt die Solothurner Polizei mit.