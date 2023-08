Yann Sommer ist weg: Kehrt Bayern-Goalie Manuel Neuer erst 2024 zurück?

Stammgoalie Manuel Neuer soll womöglich noch bis Anfang 2024 ausfallen, heisst es in einem Bericht.

Praktisch mit dem Abgang von Yann Sommer in München erreicht die Bayern eine schlechte Nachricht.

Seit Dezember ohne Spiel

Dass der Torhüter seinem Club zum Saisonstart in der Bundesliga am 18. August bei Werder Bremen fehlen wird, war bereits seit Längerem klar. Die Münchner hatten am Montag mitgeteilt, dass Neuer sich einem weiteren Eingriff unterzogen habe.