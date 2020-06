31. Bundesliga-Runde

Sommer patzt in München – BVB jubelt dank Akanji und Haaland

Sowohl Dortmund als auch Bayern fahren Siege ein: Der BVB dank eines späten Treffers von Erling Haaland, Bayern profitiert von einem Patzer von Yann Sommer.

Bayern München hat sich gegen Borussia Mönchengladbach ein spätes 2:1 erkämpft und kann seinen 30. Meistertitel nun bereits am nächsten Bundesliga-Spieltag aus eigener Kraft perfekt machen. Leon Goretzka sorgte am Samstagabend in der 86. Minute für den Heimsieg des Tabellenführers.