Yann Sommer wird zum zweiten Mal Papi – spielt Yvon Mvogo?

Yann Sommer wird in den nächsten Tagen zum zweiten Mal Vater.

16 Minuten sind gespielt in der Schweizer EM-Auftaktpartie gegen Wales, als der 1,96-Meter-Hüne Kieffer Moore im Nati-Strafraum zum Kopfball ansetzt. Im letzten Moment bringt Goalie Yann Sommer noch die Fingerspitzen dazwischen und lenkt das Leder spektakulär über die Querlatte. Der Gladbach-Schlussmann zeigt auch sonst eine starke Partie. Hinter Breel Embolo (35 Prozent) wird Sommer mit 24 Prozent zum zweitbesten Schweizer gewählt.

Ausgerechnet im Knüller gegen Gruppen-Favorit Italien muss die Schweiz jetzt aber womöglich ohne ihre Nummer eins im Tor auskommen. Goalie Yann Sommer und seine Frau Alina erwarten nämlich ausgerechnet diese Woche ihr zweites Kind. Wie schon Mila im Oktober 2019 wird es erneut ein Mädchen. «Klar, würde ich bei der Geburt gerne bei meiner Frau sein und ihr beistehen», sagte Sommer vor zwei Wochen dem «Blick» . «Das muss ich, wenn es so weit ist, mit dem Trainerstab besprechen.»

Mvogo als Sommer-Ersatz

Doch wer würde im Falle einer Abreise von bald Zweifach-Papa Sommer den Schweizer Kasten gegen Italien hüten? «Die Schweiz muss sich sicher keine Sorgen machen. Wir steigen mit einem tollen Goalieteam in die EM», meinte der 61-fache Nati-Goalie Ende Mai. Im Falle einer Sommer-Abreise dürfte Leipzig-Goalie Yvon Mvogo zum Zuge kommen. « Mvogo ist die Nummer zwei », stellte Nati-Trainer Vladimir Petkovic schon vor dem Auftakt-Spiel gegen Wales klar. Es wäre erst das fünfte Länderspiel für den 27-jährigen Fribourger.

Die Nummer 3 in der Nati ist neu Gregor Kobel. Jonas Omlin hatte sich beim Aufwärmen vor dem Wales-Spiel am rechten Sprunggelenk verletzt, das teilte der Schweizer Fussballverband am Sonntagabend mit. Omlin ist bereits aus dem Nati-Camp abgereist. Für ihn rückt BVB-Goalie Kobel nach.