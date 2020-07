8 Rosés für den perfekten Sommer

Sommer-Zeit ist Rosé-Zeit

Kaum ein Getränk verkörpert den Sommer besser als Rosé. Ein Gläschen des kühlen Tropfens geht aber nicht nur zum Aperitif, die Auswahl ist mittlerweile so gross und hochwertig, dass man Rosé getrost auch bei einem romantischen Date, zum Mittag- oder Abendessen oder einfach aus purer Lust trinken kann. Weinexpertin Shirley Amberg hat für dich die acht besten Rosés für einen herrlichen Sommer 2020 zusammengestellt.

Ein Glas Rosé ist perfekt für Momente am Meer oder am Pool, wenn es heiss oder einfach nur schön ist.

Sie kennt die besten Rosés

Verführerischer Date-Tropfen

Den trinkt man mit viel Eis

Herrlicher Apéro-Rosé

Zum sommerlichen Zmittag

Geht auch zum Abendessen

Der Rosé für den Grillabend

Nach dem Schwumm im Meer

Hampton Water Rosé, Languedoc AOP, bei Coop für 14.95 Franken «Hier spricht nicht nur die Etikette für sich – die leicht salzigen Noten erinnern an eine Meeresbrise und vermischen sich wundervoll mit den Aromen von frischen Erdbeeren, Zitronen und süsslichen Gewürzen. Da möchte man am liebsten gleich im Wein baden!»

Einfach so – because it’s summer!

Stilrose Riviera del Garda Classico Chiaretto DOC Santa Marherita, bei Coop für 14.95 Franken

«Dieser Wein ist ‹ easy drinking at its best › . Erdbeeren, Litschi, Mango, ein Hauch Ingwer – ein Rosé, fast wie ein sommerlicher Fruchtsalat! Schmeckt am Gaumen äusserst saftig und ist gefährlich süffig.»