Aktualisiert 15.05.2020 17:12

Grenzenlos

Fabio Nay soll Schweizer ins Ländle locken

Fernreisen werden in diesem Sommer nicht an alle Destinationen möglich sein. Wer trotzdem jetzt schon ins Ausland will: Das Fürstentum Liechtenstein freut sich auf Besuch aus der Schweiz. Der Clou: Es gibt keine Grenze.

von Jil Rietmann

Darum gehts Die Grenzübergänge ins Ausland sind für Ferienreisende bis zum 15. Juni noch geschlossen.

Nach Liechtenstein kann man jedoch jetzt schon reisen – zwischen der Schweiz und Liechtenstein gibt es keine Grenzübergänge, die man schliessen könnte.

Mit 160 km2 ist Liechtenstein gerade mal so gross wie Appenzell Innerrhoden.

Auf dem Liechtenstein-Weg können Touristen das Land innert wenigen Tagen durchwandern

Liechtenstein schmiegt sich auf 27 Grenzkilometern an die Schweiz und weist dank eines bald 100-jährigen Zollvertrags offene Grenzen zum Nachbarland Schweiz auf. «Derzeit sind wir die einzige Ausland-Option für Feriensuchende aus der Schweiz und nehmen diese Gastgeberrolle gerne wahr», sagt Michelle Kranz, Geschäftsführerin von der Tourismusorganisation Liechtenstein Marketing in einer Mitteilung.

Mit 160 km2 ist Liechtenstein gerade mal so gross wie Appenzell Innerrhoden. «In der Kleinheit liegt auch unsere Stärke», meint Kranz. Vor einem Jahr hat sie gemeinsam mit ihrem Team den Liechtenstein-Weg ins Leben gerufen. Ein Weitwanderweg, der alle Gemeinden des Fürstentums verbindet. Der 75 Kilometer lange Weg wurde in der Zwischenzeit bereits von Lonely Planet gekürt. Gespickt mit Geschichten, Sehenswürdigkeiten, herrlichen Ausblicken und Rastplätzen, lädt er ein, das viertkleinste Land Europas kennen zu lernen. «Wer kann von sich schon behaupten, dass er ein ganzes Land durchwandert hat?», so Kranz. Je nach Sportlevel kann der Liechtenstein-Weg in zwei, drei oder mehr Tagen erkundet werden. Ein Gepäcktransport kann organisiert werden. Darüber hinaus warten weitere 400 Kilometer ausgebauter Wanderwege darauf, entdeckt zu werden. Die Wege führen durch grüne Auen entlang des Rheins, über spektakuläre Gratwege oder auf aussichtsreiche Gipfel auf bis zu 2600 Meter Höhe.

Lonely Planet Der australische Verlag Lonely Planet ist der weltweit grösste Verlag für unabhängige Reise- und Sprachführer. Die Reiseführer die schon zu fast allen Ländern, Metropolen und Regionen erschienen, sind besonders unter Rucksacktouristen weit verbreitet. In 14 Sprachen gibt es die Reiseführer. Der erste Reiseführer wurde 1973 unter dem Namen «Across Asia on the Cheap» von Tomy Wheeler und Maureen Wheeler verfasst und veröffentlicht.

Passstempel garantiert

Da Liechtenstein wie die Schweiz derzeit keine ausländischen Touristen empfangen kann, legt die Tourismusorganisation ihre Kampagne nun auf Schweizer Gäste, da diese grenzenlos ins Nachbarland reisen können. Die Kampagne wurde unter anderem mit dem ehemaligen SRF-3-Moderator Fabio Nay (siehe Video oben) umgesetzt. Er ist der Freund von Ex-Skifahrerin Tina Weirather und ist vor kurzem mit ihr zusammengezogen.