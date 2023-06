Sommersession: Das sind die wichtigsten Entscheide aus dem Bundeshaus

Der Nationalrat hat am Dienstag beschlossen, 5,3 Milliarden Franken für Ausbauprojekte der Schweizer Autobahnen bereitzustellen. Damit geht er sogar über den Antrag des Bundesrats hinaus, der 4,4 Milliarden beantragte. Links-Grün hatten sich gegen die Finanzierung ausgesprochen, da der Ausbau von Autobahnen nicht mehr zeitgemäss sei. Staus würden so nur verlagert, jedoch nicht verhindert. SVP, FDP und Mitte hielten dagegen und bewilligten die Kosten. Verkehrsminister Albert Rösti versprach derweil, dass sowohl Schienen-, sowie Strassennetze ausgebaut würden. Das Geschäft geht nun an den Ständerat.